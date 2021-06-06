شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاض الإصابات.. المغرب يفتح مطاراته 15 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية المغربية اليوم الأحد، إن المغرب سيفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية اعتبارا من 15 يونيو "لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن".

وقالت الوزارة في بيان إن الأجانب سيُسمح لهم أيضا بدخول المملكة بشرط تلقيهم اللقاح الواقي من كوفيد-19 أو حيازتهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.

وذكر بيان للحكومة أن هذا القرار "أتخذ بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".

وجاء في البيان أنه "بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية".