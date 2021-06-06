دولة مجاورة للعراق تسجل 5612 إصابة جديدة بكورونا

وأعربت الوزارة، في بيان صادر اليوم الاحد، عن أسفها لتسجيل 122 حالة وفاة جديدة وارقاد 1027 شخصا في مستشفيات البلاد جراء الاصابة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأوضحت ان إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ تفشي وباء كورونا بلغت 81 الفا و 63 شخصا.



ونوهت الى تطعيم 4 ملايين و 203 الفا و 784 شخصا في البلاد بالجرعة الاولى للقاح فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية 619 الفا و 795 شخصا.

ولفتت الى أن اجمالي المصابين بوباء كورونا قد بلغ مليونين و 966 الفا و 363 شخصا فيما بلغ عدد المتعافين مليونين و552 الفا و 401 شخصا منذ تفشي الوباء في ايران.