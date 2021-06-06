داعش يعلن مقتل زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر تنظيم داعش الإرهابي بمقتل زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية أبوبكر شيكاو.

جاء ذلك في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالة رويترز الأحد.

وقال شخص يزعم أنه أبو مصعب البرناوي، زعيم ولاية غرب أفريقيا التابعة للتنظيم، في التسجيل الصوتي، إن شيكاو توفي في حدود 18 مايو/ أيار الماضي بعد تفجير عبوة ناسفة عندما لاحقه مقاتلو الولاية في أعقاب معركة.

وأبلغ شخصان على معرفة بالبرناوي رويترز بأن الصوت الذي في التسجيل هو لزعيم ولاية غرب أفريقيا بالتنظيم.

وفي العام 2015، وجهت القوات الحكومية في نيجيريا ضربات مؤلمة إلى جماعة "بوكو حرام" التي أسسها إرهابيون في العام 2002 بهدف الاستيلاء على الحكم في البلاد.

وفي هذه الظروف لجأت الجماعة إلى إنشاء قواعد لها في دول الجوار، بما في ذلك في منطقة بحيرة تشاد.

وبحسب الأمم المتحدة فقد خلفت هجمات "بوكو حرام" خلال السنوات العشر الأخيرة مقتل 35 ألف شخص في نيجيريا وحدها.

وفي العام 2015، شهدت الجماعة انشقاقا داخليا أدى إلى انفصال مجموعة عنها أطلقت على نفسها تسمية "تنظيم داعش في غرب إفريقيا"، كفرع من للتنظيم الإرهابي.

ومؤخرا، قتل 10 أشخاص وأصيب 21 آخرون في هجوم إرهابي نفذه مسلحو بوكو حرام بقذائف هاون في مدينة مايدوغوري المضطربة شمال شرق نيجيريا.



وأطلق الإرهابيون وابلين من القذائف على المدينة أصابت حيي أدامكولو وغوانغ المكتظين، وفق ما أفادت به مليشيات محلية وسكان لوكالة فرانس برس.

وعادة ما ينفذ مقاتلو بوكو حرام عمليات توغل مستخدمين الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية والانتحاريين بهدف السيطرة على العاصمة الإقليمية مايدوغوري، لكنهم يصطدمون بالجيش النيجيري الذي يصدهم.

وفي فبراير/شباط الماضي، أطلقت بوكو حرام زخات من القذائف الصاروخية على المدينة أسفرت عن جرح عدة أشخاص.

وأسفر الصراع المستمر منذ عشر سنوات في شمال شرق نيجيريا عن مقتل 36 ألف شخص وتشريد نحو مليونين من منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة.