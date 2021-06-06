مسيرة "استفزازية" قد تفجر الأوضاع.. أشكنازي يحذر نتنياهو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إلى وزير الدفاع بيني جانتس بالدعوة إلى إلغاء أو تغيير مسار مسيرة الأعلام بالقدس الشرقية.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) إن أشكنازي حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتمال تفجر الأوضاع في مدينة القدس الشرقية.

ودعت جماعات يمينية متشددة مؤيدة لنتنياهو إلى تنظيم مسيرة أعلام، وصفها مراقبون بـ"استفزازية"، في داخل شوارع القدس الشرقية القديمة يوم الخميس المقبل.

والمزمع في هذه المسيرة أن يمر الآلاف من أنصار اليمين في شوارع القدس القديمة وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويرددون الشعارات المعادية للعرب.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن أشكنازي طلب من نتنياهو عقد نقاش حول الوضع الحساس في مدينة القدس.

وكتب أشكنازي في رسالته: "حتى قبل عملية حارس الأسوار، وما بعدها، نشهد زيادة كبيرة في الحساسية الدولية إزاء ما يحدث في القدس".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن أشكنازي تطرق، من بين أمور أخرى، إلى الضغوط الأمريكية.





وقالت القناة: "أوضح المسؤولون الأمريكيون لوزير الدفاع بيني جانتس أنهم يتوقعون أن تبذل إسرائيل كل ما في وسعها لتهدئة قطاع غزة وعدم تسخينه مرة أخرى".

وأضافت: "لهذا السبب، يعتقد أشكنازي أنه يجب عمل كل شيء لمنع التوتر في القطاع، حتى لو كان ذلك يعني إلغاء العرض أو على الأقل تغيير مساره".

وكان زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، حذر من أن "حماس لن تقف مكتوفة الأيدي في حال السماح بالاعتداء على المواطنين في مدينة القدس."

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس دعا إلى عدم السماح بالمسيرة.

وبحثت قيادة الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، السماح أو عدم السماح بالمسيرة أو تغيير مسارها.

وفي هذا الصدد قالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13)، مساء الأحد، "يعارض كبار مسؤولي الشرطة إقامة مسيرة الأعلام في الوقت المحدد: يبدو أن الحدث سيتم تأجيله".

ولكن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت: "بعد نقاش مطول، قرر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي أن يوصي القيادة السياسية بالموافقة على تنظيم مسيرة الأعلام المخطط لها في القدس في الموعد وضمن مخطط يتم تنسيقه بين المنظمين والشرطة".