بينيت يدعو نتنياهو إلى التنحي والسماح لإسرائيل بالمضي قدما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "التنحي والسماح لإسرائيل بالمضي قدما".

وفي كلمة بالكنيست، قال بينيت، الذي سيرأس الفترة الأولى من حكومة المعارضة: "في غضون أيام قليلة، ستؤدي الحكومة اليمين القانونية".

ورفض بينيت اتهامات نتنياهو بأن الحكومة الجديدة ستكون خطرا على إسرائيل وقال: "لن تكون كارثة، وليست كارثة، بل حدثًا عاديًا ومفهومًا".

وأضاف: "النظام في إسرائيل ليس نظامًا ملكيًا".

وتابع بينيت: "الحكومة الجديدة ستصمد أمام الاختبار، هناك روح طيبة ورغبة في العمل في أسرع وقت ممكن ".

وجاءت كلمة بينيت بعد اجتماع هو الأول لقادة الأحزاب الثمانية المشكلة للحكومة الجديدة.

وإضافة إلى بينيت شارك في اللقاء، زعيم "هناك مستقبل" يائير لابيد، و"أمل جديد" جدعون ساعر و"أزرق أبيض" بيني جانتس و"إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان و"العمل" مبراف ميخائيلي و"ميرتس" نيتسان هيوروفيتش والقائمة العربية الموحدة منصور عباس.

وعقد الاجتماع في أحد فنادق تل أبيب.

وقال حزب "يمينا" إن قادة الأحزاب "قرروا أنهم يريدون أداء اليمين في حكومتهم الجديدة يوم الأربعاء من أجل تمكين البلاد من المضي قدما".

وأعرب رؤساء الأحزاب عن قلقهم من أجواء التظاهرات والخطابات على وسائل التواصل الاجتماعي، داعين إلى وقفها.

ولم يحدد رئيس الكنيست من حزب "الليكود" إذا ما كان يقبل التصويت بالثقة على الحكومة يوم الأربعاء أم أنه سيؤجل التصويت حتى الإثنين المقبل.

وبدوره فقد كرر وزير المالية من حزب "الليكود" يسرائيل كاتس دعمه لقيادة بنيامين نتنياهو للحزب.

وقال كاتس في اجتماع للحزب إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو مرشحنا لرئاسة الوزراء حتى لو دخلنا المعارضة، وسيكون رئيس المعارضة".

وأضاف: "لم أعترض قط على حقيقة أن بنيامين نتنياهو هو رئيس "الليكود" وسيظل رئيس "الليكود" لا يوجد شيء للمناقشة، إنها حقيقة واضحة".

وكانت أصوات بدأت تتعالى في حزب "الليكود" لتنحي نتنياهو للتفرغ للدفاع عن نفسه في مواجهات تهم الفساد ضده.