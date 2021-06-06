إجرام الحوثي يتصاعد.. قتيل و3 مصابين بهجوم جديد غربي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل وأصيب 4 عاملين يمنيين، الأحد، في هجوم للحوثيين على مجمع صناعي بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، وذلك عقب ساعات من مجزرة مأرب الدامية.

وقصفت مليشيا الحوثي بعدة قذائف مدفعية مجمع "إخوان ثابت الصناعي" الواقع شرقي مدينة الحديدة في جريمة جديدة تأتي عقب هجوم بصاروخ باليستي وطائرة بدون طيار على محطة وقود في مدينة مأرب (شرق) أسفرت عن مقتل 17 مدنيا، بينهم طفلان.

وقالت المقاومة اليمنية المشتركة في بيان، وصلت إلى ”الخليج 365” نسخة منه، إن الهجوم المدفعي أودى بحياة أحد عمال المجمع الصناعي وأصيب 3 آخرين.

وبحسب البيان، فإن قيادة المقاومة المشتركة بالساحل الغربي لليمن تلقت بلاغا من إدارة المجمع الصناعي الذي يعد الأكبر في المحافظة عن تعرضهم لقصف بعدة قذائف أسفر عن مقتل العامل "إبراهيم زخيم" وأصيب 3 من زملائه كانوا جواره بإصابات بالغة الخطورة.

وأكدت الإدارة توقف خطوط الإنتاج حتى إشعار آخر بسبب تعرضها للاستهداف المتكرر من قبل المليشيات الحوثية للعاملين في المصانع إثر مكان المجمع على مساحة واسعة بين شارعي صنعاء والخمسين بالمناطق المحررة المتاخمة لخطوط النار.

وتتخذ مليشيا الحوثي من اتفاق ستوكهولم الموقع في 18 دبسمبر 2018، ويشمل تهدئة بالحديدة إلى مظلة للجرائم، حيث شنت عشرات الهجمات على مجمع "إخوان ثابت الصناعي" ما أسفر عن احتراق عديد مصانع وسقوط متكرر للعاملين بين قتلى وجرحى.

وصعدت مليشيا الحوثي بالتزامن مع عودة قيادتها من مسقط إلى صنعاء من جرائم الحرب الإنسانية، وخلف الهجومان الداميان في مأرب والحديدة أكثر من 26 قتيلا وجريحا بينهم طفل وطفلة.

وتواصلت موجة التنديد بمجزرة مأرب حقوقيا وشعبيا وحكوميا ودوليا وبشكل واسع.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وما سبقها من جرائم حرب لن يفلت مرتكبيها من العقاب، وستلاحقهم دماء هؤلاء الأبرياء حتى اجتثاث مشروعهم الدموي والتدميري.

وأشار عبدالملك إلى أن لجوء مليشيا الحوثي كعادتها لاستهداف المدنيين إثر فشل تصعيدها العسكري وخطتها المدعومة إيرانيا لاجتياح مأرب وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية كبيرة، يعكس النهج الدموي لهذه المليشيات الإجرامية.

وأعتبر رئيس حكومة اليمن المجزرة الدموية بحق الأبرياء في مأرب هي الرد العملي والمتوقع من مليشيا إرهابية على الجهود الدولية لإحلال السلام، تنفيذا لأجندة ومشروع إيران لابتزاز العالم.

ودعا عبدالملك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح يرقى إلى حجم المجازر الإرهابية والجرائم التي تتمادى مليشيا الحوثي في ارتكابها يوميا ضد المدنيين والنازحين مستغلة الصمت والتساهل الدولي.

من جانبه، نددت الولايات المتحدة الأمريكية بهجوم مليشيا الحوثي الدموي في مأرب وأعربت عن صدمتها المروعة من استخدام الانقلابيين صاروخا باليستيا لتدمير محطة وقود والتسبب في قتل وجرح مدنيين.

وقالت القائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي في بيان، اطلعت ”الخليج 365” نسخة منه بشأن الهجمات الحوثية في مأرب "نشعر بالصدمة المروعة من التقارير التي تفيد بأن الحوثيين استخدموا صاروخا باليستيا لتدمير محطة وقود في مأرب تسببت في قتل وجرح مدنيين".

كما استخدم الحوثيون بعد ذلك طائرة بدون طيار لمهاجمة سيارة إسعاف قادمة لمساعدة الجرحى، وفق البيان.

وشددت على ضرورة إنهاء مليشيا الحوثي لهذا العنف اللاإنساني، داعية الانقلابيين إلى الموافقة على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل من أجل إحلال السلام في اليمن.