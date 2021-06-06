سقوط "كمين عصابات المخدرات" بقبضة الشرطة السودانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السودان، الأحد، القبض على 28 متهماً بقتل 14 شرطياً فيما عرف بـ"كمين عصابات المخدرات"، بولاية جنوب دارفور.

وأكد مدير شرطة جنوب دارفور، اللواء علي حسب الرسول، أنه تم تدوين بلاغات في مواجهة الذين تم القبض عليهم، وتم ضبط أدوات الجريمة وهي عدد 51 دراجة بخارية وأسلحة استخدمت في "الكمين" و4 أطنان من مخدر الحشيش وبذور تكفي لذراعة 100 فدان من المخدرات.



وأشاد حاكم ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، بالقوات المشتركة التي نفذت العملية في منطقة "الردوم" التي قتل فيها رجال الشرطة الشهر الماضي، وقبضت على المتهمين.

وثمن مهدي لدى استقباله "عزم الرجال" قائد العملية العائد من الردوم لعاصمة الولاية نيالا، العمل الكبير الذي قامت به القوات المشتركة في تنفيذ القانون بمهنية عالية ضد الخارجين عن القانون، النهابين وزارعي البانجو وتجار المخدرات".

وأعلن مهدي ارتفاع عدد قتلى الشرطة إلى 15 قتيلا، لافتاً إلى وجود 2 من الجناة تم تحديد مواقعهم خارج نطاق الولاية، ولكن تم رصد تحركاتهم حتى يتم القبض عليهم ليصل عدد المتهمين 30 متهما.

وفي يوم 14 مايو/أيار الماضي، أعلنت الشرطة مقتل 14 من أفرادها بينهم ضابط في كمين نصبته عصابات المخدرات في منطقة سنقو، بالردوم أثناء قيامهم بمأمورية لإبادة المخدرات.

والردوم هي محمية طبيعية تقع في اقصى ولاية جنوب دارفور ويزرع فيها نبات البانجو بكثافة، ودائما ما تقع مواجهات بين العصابات والشرطة خلال حملات إبادة المخدرات وحرقها.