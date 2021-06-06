شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز نائب التنسيقية يعد بالعمل على تنمية موارد نادي المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاته الميدانية بالدائرة للاستماع لمطالب المواطنين.

وزار النائب محمد عبد العزيز نادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، والتقى النائب أحمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة نادي المؤسسة وأعضاء مجلس إدارة النادي، وتفقد منشآت النادي المختلفة ومنها ملعب كرة القدم وبساط الكراتيه والكونغ فو وحضانة الأطفال بالنادي، واجتمع النائب بأعضاء مجلس الإدارة .

وأكد النائب محمد عبد العزيز على دعمه الكامل لتطوير نادي المؤسسة لما له من تاريخ طويل كقلعة رياضية وعمالية واجتماعية، ويعد متنفسا مهما لأهالي شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية ككل، وأنه سيعمل على تنمية موارد النادي بما يحقق مصلحة أعضاءه والحفاظ على دوره الكبير في خدمة أهل شبرا الخيمة.