شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب عبدالغني نائبة التنسيقية تطالب بإدراج الجسر الشرقى بالبحيرة في خطة الاستثمارية للرصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رحاب عبد الغنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بناء على طلب أهالى قرية الروضة وعثمان مركز المحمودية بإدراج الجسر الشرقى لمصرف درشابة من طريق قرية الروضة وحتى قرية عثمان التابع لمجلس قرية فيشا مركز المحمودية "طريق المقابر" فى خطة الاستثمارية للرصف.

وأكدت فى الطلب المقدم للمحافظ، أن هذا الطريق تم إدراجه فى أكثر من خطة من قبل لتنفيذ طرق أخرى.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، مدير التخطيط ورئيس مجلس المدينة بمتابعة الأمر، وإدراج الطريق فى الخطة، وأن يتم تدبير الموارد المالية اللازمة بعد تحديد مدى الاحتياج لذلك بالمعاينة.

ووجهت النائبة رحاب عبد الغنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على سرعة الاستجابة، متمنية أن يرى هذا الطريق النور فى أقرب وقت.