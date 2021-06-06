الجزائر تدين الإعتداء الإرهابي في بوركينافاسو

محمد الفلاح - الأحد 6 يونيو 2021

أدانت الجزائر بشدة اليوم الأحد، الإعتداء الإرهابي الذي أسفر عن مقتل نحو 160 شخصا في قرية شمالي شرق بوركينا فاسو، وجددت التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية للقضاء على آفة الإرهاب.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن "الجزائر تدين بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف سكان قرية سولهان شمال جمهورية بوركينا فاسو، مخلفا أكثر من مئة ضحية من المدنيين من بينهم نساء وأطفال".

واضافت "أمام هذا المصاب الأليم، تعبر الجزائر عن تضامنها التام مع حكومة وشعب بوركينافاسو الشقيق وتجدد التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية والاقليمية الرامية للقضاء على آفة الارهاب التي بات انتشارها في الفضاء الساحلي-الصحراوي يمثل تهديدا خطيرا على استقرار وأمن وتنمية بلدان المنطقة".

وارتكبت هذه الهجمات في منطقة تسمى "الحدود الثلاثة" بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، والمستهدفة بانتظام بهجمات دامية من قبل إرهابيين يُشتبه في ارتباطهم بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.