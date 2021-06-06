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شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة يستهدف بوابة أمنية جنوب ليبيا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 6 يونيو 2021
قال مصدر أمني بمدينة سبها جنوب ليبيا أن هجوما بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف اليوم الأحد بوابة أمنية بالمدينة.
وأضاف المصدر،طلب عدم الكشف عن هويته، أن السيارة وهى من نوع " هيونداي " انفجرت فور وصولها إلى وسط البوابة بين آليات وأفراد تابعين لوزارة الداخلية.
وتابع أنه تم نقل بعض المصابين والقتلى الى مستشفى المدينة .
يشار أن مدينة سبها تسيطر عليها قوات ما يسمي بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.