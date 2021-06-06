شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتجاوز هدفها في التطعيم وقلق بسبب الأوضاع ببريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعطت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 300 مليون جرعة تطعيم مضاد لفيروس كورونا المستجد للسكان حتى الآن لتتجاوز الهدف الذى وضعته لنفسها وهو 300 مليون جرعة ، وذلك فى الوقت الذى تحوم فيه الشكوك من جديد حول الأوضاع فى بريطانيا بعد ما أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك عن تزايد الإصابات بالفيروس بين الأطفال .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وكذلك الوفيات الناجمة عن المرض آخذة فى الانخفاض بصورة كبيرة لتعود إلى المستويات التي فرضت الولايات المتحدة بعدها مباشرة القيود الصحية في أذار / مارس .2020

وحول الأوضاع فى المملكة المتحدة ذكرت صحيفة " ذا تليجراف " البريطانية أنه من الممكن أن تبدأ المملكة المتحدة في تطعيم الأطفال بدءا من شهر أغسطس على أقرب تقدير ، فى الوقت الذى حذر فيه وزير الصحة مات هانكوك من أن الأطفال يشكلون "نسبة كبيرة" من أحدث حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا .