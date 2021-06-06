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أمريكا تتجاوز هدفها في التطعيم وقلق بسبب الأوضاع ببريطانيا 

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الدمام - شريف احمد - أعطت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 300 مليون جرعة تطعيم مضاد لفيروس المستجد للسكان حتى الآن لتتجاوز الهدف الذى وضعته لنفسها وهو 300 مليون جرعة ، وذلك فى الوقت الذى تحوم فيه الشكوك من جديد حول الأوضاع فى بريطانيا بعد ما أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك عن تزايد الإصابات بالفيروس بين الأطفال .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه في الولايات المتحدة وكذلك الوفيات الناجمة عن المرض آخذة فى الانخفاض بصورة كبيرة لتعود إلى المستويات التي فرضت الولايات المتحدة بعدها مباشرة القيود الصحية في أذار / مارس .2020

وحول الأوضاع فى المملكة المتحدة ذكرت صحيفة " ذا تليجراف " البريطانية أنه من الممكن أن تبدأ المملكة المتحدة في تطعيم الأطفال بدءا من شهر أغسطس على أقرب تقدير ، فى الوقت الذى حذر فيه وزير الصحة مات هانكوك من أن الأطفال يشكلون "نسبة كبيرة" من أحدث حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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