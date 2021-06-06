شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف يثمن دور مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف دور مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكافحة قضايا المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

جاء ذلك خلال زيارة والوفد المرافق اليوم لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة قطر.

واطّلع على المهام التي يقوم بها المركز في تعزيز وتوحيد جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، وآليات جمع وتحليل المعلومات الأمنية وتنظيم تبادلها مع أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون، وكذلك آلية تزويد الدول بالمعلومات المستجدة والبيانات والإشعارات الأمنية والتقارير المتخصصة التي تسهم في بناء الإستراتيجيات الفعالة لمكافحة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك تبادل المعلومات مع المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية.

وأكد الحجرف الدعم الكامل للمركز وتعزيز دوره لأداء مهامه على أكمل وجه وتعزيز حضوره وتفاعله مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة ودفع مخاطرها عن دول المجلس وأبنائه