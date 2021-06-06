انت الان تتابع خبر منتخبنا الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة كمبوديا (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-06 | 19:46
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أنهى المنتخب الوطني العراقي، اليوم الأحد، وحدته التدريبية الأخيرة تحضيراً لمباراة يوم غد أمام المنتخب الكمبودي.
ويخوضُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، يوم غدٍ الاثنين، أول مباراة رسمية له بعد غياب دام لسنة ونصف السنة بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك عندما يلاعب نظيره منتخب كمبوديا ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
صور من الوحدة التدريبية الأخيرة:
صور من الوحدة التدريبية الأخيرة:
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