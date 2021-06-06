اخبار العالم

منتخبنا الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة كمبوديا (صور)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر منتخبنا الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة كمبوديا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-06 | 19:46

منتخبنا الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة كمبوديا (صور)

816 مشاهدة

أنهى المنتخب الوطني العراقي، اليوم الأحد، وحدته التدريبية الأخيرة تحضيراً لمباراة يوم غد أمام المنتخب الكمبودي.
ويخوضُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، يوم غدٍ الاثنين، أول مباراة رسمية له بعد غياب دام لسنة ونصف السنة بسبب جائحة فيروس ، وذلك عندما يلاعب نظيره منتخب كمبوديا ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

صور من الوحدة التدريبية الأخيرة:
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا