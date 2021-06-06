منتخبنا الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة كمبوديا (صور)

أنهى المنتخب الوطني العراقي، اليوم الأحد، وحدته التدريبية الأخيرة تحضيراً لمباراة يوم غد أمام المنتخب الكمبودي.





صور من الوحدة التدريبية الأخيرة: ويخوضُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، يوم غدٍ الاثنين، أول مباراة رسمية له بعد غياب دام لسنة ونصف السنة بسبب جائحة فيروس كورونا ، وذلك عندما يلاعب نظيره منتخب كمبوديا ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.صور من الوحدة التدريبية الأخيرة: