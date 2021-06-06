وزير الخارجية يبحث مع نظيره الدنماركي إعادة إعمار المناطق المحررة

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، استقبل اليوم في مبنى وزارة الخارجيّة ببغداد، وزير الخارجيّة الدنماركي جيبي كوفود، لبحث تطوُّرات العلاقات الثنائيّة بين البلدين، والارتقاء بها في سائر المجالات، ولاسيّما الاقتصاديّة، والتجاريّة".كما تطرقا، بحسب البيان، إلى "عددٍ من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّية مُواصَلة الجُهُود لتثبيت الاستقرار".

وأعرب حسين عن "شكره إلى الحُكُومة الدنماركيّة لمناسبة إفتتاح سفارتها في بغداد بعد أن تمَّ تسميّة سفيرها، مُثمّناً مواقف الدنمارك الداعم للعراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة، داعياً إلى أهمّية استمرار الدعم إلى حين القضاء على الفكر الذي أنتج هذه العصابة الإرهابيّة، مُشِيداً بما قدّمته الدنمارك ضمن حلف الناتو من دعم للقوات الأمنيّة العراقيّة على مُستوى التدريب، وإعادة إعمار المناطق المحررة والتي دمرت بسبب عصابات داعش الإرهابيّة".



ودعا، الجانب الدنماركيّ إلى "تشجيع الشركات الاستثماريّة ورجال الأعمال الدنماركيّين على الاستثمار في العراق؛ لما يُمثله من بيئة استثماريّة خصبة وواعدة"، مُشيراً أن الدنمارك دولة زراعية لكنها صناعية في الوقت نفسه، وتستطيع مساعدة العراق في مختلف المجالات منها الزراعة، والصناعة.

من جانبه، أكّد وزير الخارجيّة الدنماركي "دعم بلاده للعراق، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائيّة، لافتاً إلى التزام بلاده مع حلف الناتو بمساندة العراق في حربه ضد داعش".