مقترح جديد بشأن حظر التجوال الجزئي

وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "خلية الازمة ولجنة الصحة البرلمانية متابعين لاجراءات حظر التجوال في العراق"، مبيناً أن "الحظر الجزئي المعمول به حالياً يبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الخامسة فجراً".

وأضاف الموسوي، "اننا ضمن خلية الازمة ومن خلال المتابعات لاعداد الاصابات وحصول استقرار فيها، فقد عملنا على رفع توصيات الى وزارة الصحة لتقليص ساعات الحظر الجزئي، على اعتبار ان الحظر الحالي يشكل عبئاً على المواطن، كما ان اغلب الدول المجاورة عملت وفق الية نعتقد انها اكثر ملائمة ومرونة".

وأكد أن "المقترح المقدم من قبلنا ان يبدأ الحظر الجزئي من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وينتهي في الساعة الخامسة فجراً"، مرجحاً أن "يتم مناقشة المقترح من قبل وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية الاسبوع المقبل".