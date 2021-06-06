الأمير هاري وزوجته ميغان يرزقان بمولودة جديدة

وقال السكرتير الصحفي للزوجين: "من دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميغان مولودتهما ليليبيت".

وأضاف: "ليلي ولدت يوم الجمعة الـ4 يونيو صباحا تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربارا بكاليفورنيا".



وليليبيت هي المولود الثاني للزوجين، حيث رزقا بابن سمياه آرتشي ماونتباتن-وندسور، ولد في مستشفى بورتلاند في لندن في مايو 2019، ويعيش الآن مع والديه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.