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الأمير هاري وزوجته ميغان يرزقان بمولودة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وضعت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري ودوقة ساسكس مولودها الثاني بنتا سمّتها ليليبيت، وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة الأمير هاري.
وقال السكرتير الصحفي للزوجين: "من دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميغان مولودتهما ليليبيت".

وأضاف: "ليلي ولدت يوم الجمعة الـ4 يونيو صباحا تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربارا بكاليفورنيا".


وليليبيت هي المولود الثاني للزوجين، حيث رزقا بابن سمياه آرتشي ماونتباتن-وندسور، ولد في مستشفى بورتلاند في لندن في مايو 2019، ويعيش الآن مع والديه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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