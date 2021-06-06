شملت عشرات الآلاف.. منظمة تقدم خدمات صحية مجانية بالعراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت منظمة إنسانية، الأحد، عن تقديم خدماتها الصحية لـ(112948) مواطنا خلال شهر أيار 2021، شملت الرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية والعلاج الطبيعي وخدمات أخرى.

وقالت منظمة "داري" في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "منظمة داري قدمت خدماتها الصحية لـ( 112948) مواطنا خلال شهر أيار 2021، شملت الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية".

وأضاف أنها "نفذت (12727) جلسة توعية بلغ عدد المستفيدين منها (28250) مواطنا".