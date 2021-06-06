شاهد.. لقطات جوية لغرق الشوارع واجتياح الفيضانات مدن سريلانكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 يونيو 2021

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شهدت سريلانكا حدوث فيضانات عارمة وانهيارات طينية ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، تسببت فى وقوع قتلى ونزوح آلاف المواطنين من مناطقهم بسبب الأمطار والانهيارات الطينية في البلاد، وأظهرت لقطات جوية رصدتها طائرات هليكوبتر تابعة لجهات الإنقاذ مشاهد غرق المدن فى المياه بسريلانكا، وتضرر المبانى والشوارع من آثار الانهيارات الطينية.



وأعلن مسئولون فى سريلانكا اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة فى البلاد إلى 14 شخصا، فيما اعتبرت السلطات شخصين آخرين فى عداد المفقودين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مركز إدارة الكوارث التابع للحكومة قوله، إن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات فى حين تسببت الانهيارات الطينية فى مصرع الأربعة الآخرين، مشيرا إلى أن شخصين قد فقدا جراء الفيضانات والانهيارات.

وأضافت الشبكة أن الإحصائيات الحكومية أظهرت أنه تم نقل أكثر من خمسة آلاف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، مشيرة إلى أن أكثر من 800 منزل قد تدمر بسبب المياه الغزيرة.

من جانبها، أعلنت البحرية السريلانكية نشر 33 فريقا لمساعدة المتضررين في المناطق التي غمرتها الفيضانات، كما أشارت إلى إنقاذ 66 شخصا حتى الآن ممن تقطعت بهم السبل بسبب المياه الغزيرة.