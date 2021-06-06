شكرا لقرائتكم خبر سلال سعودية للروهينجا.. وحملة لمكافحة العمى في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية والخدمات الطبية للاجئي الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنجلاديش، والأسر المحتاجة في اليمن وموريتانيا، جرى أمس توزيع 500 سلة غذائية في مدينة كوميلا بمقاطعة دكا، استفاد منها 2,500 فرد.

ودشن المركز أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في موريتانيا، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي خلال اليوم الأول للحملة 16 عملية جراحية، منها 7 عمليات لجراحة القلب المفتوح و9 عمليات قسطرة تكللت بالنجاح.

وأطلق المركز في مستشفى الإبراهيم للعيون بمدينة كراتشي الحملات الطبية التطوعية لمكافحة العمى في باكستان لعام 2021، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، وتستمر الحملات حتى نهاية يونيو الحالي، وهي عبارة عن 6 حملات ستنفذ 3 منها في مدينة كراتشي، و3 في مناطق شيكاربور وخضدرا وكندريارو، بمشاركة أطباء ومتطوعين سعوديين.