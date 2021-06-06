شكرا لقرائتكم خبر سلال سعودية للروهينجا.. وحملة لمكافحة العمى في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودشن المركز أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في موريتانيا، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي خلال اليوم الأول للحملة 16 عملية جراحية، منها 7 عمليات لجراحة القلب المفتوح و9 عمليات قسطرة تكللت بالنجاح.
وأطلق المركز في مستشفى الإبراهيم للعيون بمدينة كراتشي الحملات الطبية التطوعية لمكافحة العمى في باكستان لعام 2021، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، وتستمر الحملات حتى نهاية يونيو الحالي، وهي عبارة عن 6 حملات ستنفذ 3 منها في مدينة كراتشي، و3 في مناطق شيكاربور وخضدرا وكندريارو، بمشاركة أطباء ومتطوعين سعوديين.
كانت هذه تفاصيل خبر سلال سعودية للروهينجا.. وحملة لمكافحة العمى في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.