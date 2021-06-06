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الصومال يتهم كينيا بشن غارات عشوائية

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- بواسطة أيمن الوشواش - اتهم الصومال كينيا بشن غارات جوية عشوائية في بلدتي (الآدي) و(هيسا أوجور) في منطقة جيدو بولاية جوبالاند في الثالث من يونيو، في أحدث تصعيد للتوترات بين الدولتين الجارتين.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الصومالية «إن الهجوم هو أحدث مثال على عمليات قوات الدفاع الكينية التي تسفر عن مقتل وتشويه المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، الأمر الذي أصبح على نحو متزايد سمة مميزة سيئة لعمليات سلاح الطيران الكيني».

وأضافت وزارة الخارجية أن الصومال سوف تستعرض مخاوفها مع الاتحاد الأفريقي، وتبدأ عملية تشكيل لجنة دائمة للشكاوى في المنظمة الأفريقية لمحاسبة مرتكبي التدمير غير المشروع للممتلكات وإعادة الحقوق للضحايا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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