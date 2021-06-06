الصومال يتهم كينيا بشن غارات عشوائية

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الصومالية «إن الهجوم هو أحدث مثال على عمليات قوات الدفاع الكينية التي تسفر عن مقتل وتشويه المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، الأمر الذي أصبح على نحو متزايد سمة مميزة سيئة لعمليات سلاح الطيران الكيني».
وأضافت وزارة الخارجية أن الصومال سوف تستعرض مخاوفها مع الاتحاد الأفريقي، وتبدأ عملية تشكيل لجنة دائمة للشكاوى في المنظمة الأفريقية لمحاسبة مرتكبي التدمير غير المشروع للممتلكات وإعادة الحقوق للضحايا.
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