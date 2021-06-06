الصومال يتهم كينيا بشن غارات عشوائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم الصومال كينيا بشن غارات جوية عشوائية في بلدتي (الآدي) و(هيسا أوجور) في منطقة جيدو بولاية جوبالاند في الثالث من يونيو، في أحدث تصعيد للتوترات بين الدولتين الجارتين.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الصومالية «إن الهجوم هو أحدث مثال على عمليات قوات الدفاع الكينية التي تسفر عن مقتل وتشويه المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، الأمر الذي أصبح على نحو متزايد سمة مميزة سيئة لعمليات سلاح الطيران الكيني».

وأضافت وزارة الخارجية أن الصومال سوف تستعرض مخاوفها مع الاتحاد الأفريقي، وتبدأ عملية تشكيل لجنة دائمة للشكاوى في المنظمة الأفريقية لمحاسبة مرتكبي التدمير غير المشروع للممتلكات وإعادة الحقوق للضحايا.