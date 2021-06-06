ارتفاع حصيلة مجزرة الحوثي بمأرب إلى 18 قتيلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة مجزرة ميليشيات الحوثي بحق الأطفال والمدنيين جراء استهدافهم بصاروخ باليستي إلى أكثر من 18 قتيلا بينهم ثلاث جثث متفحمة، إحداها لطفلة، وعدد من الجرحى بينهم أطفال.

وفيما أكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي استهدفت طواقم الإسعاف أيضا، مما ضاعف عدد القتلى، ندد عدد من المنظمات ومراصد حقوقية دولية ومحلية بجريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية محطة وقود في حي سكني في مدينة مأرب بصاروخ باليستي.

وكتب وزير الصحة قاسم بحيبح في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة لجثة محترقة «أكثر من 17 قتلوا أو أصيبوا، بينهم هذا الطفل الذي احترق بصاروخ حوثي على مدينة مأرب».

وأدان البرلمان العربي، المجزرة الدموية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب في اليمن، والتي أدت إلى مقتل 17 مدنيا بينهم أطفال وعشرات الجرحى من المدنيين الأبرياء.

وشدد البرلمان العربي، على أن هذه الجرائم الإرهابية التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتستوجب محاكمة دولية عاجلة لمرتكبيها، مؤكدا أنها تأتي امتدادا للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وخاصة في محافظة مأرب، وهو ما يمثل انتهاكا جسيما واستخفافا شديدا بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تعكس إصرارها وإمعانها في تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسيا، والاستمرار في تحديها السافر للمجتمع الدولي.

وأدانت السلطات المحلية في المحافظات المحررة، ومجلس الشورى والفعاليات المجتمعية مجازر الحوثي الوحشية بحق المدنيين، كما أدان المرصد الأورومتوسطي بشدة استهداف الحوثي إحدى المناطق السكنية بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي، وقال المرصد في بيان له، إنه «ينبغي على الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة في محادثات السلام التحرك فورا لإجبار جماعة الحوثي على وقف استهداف المدنيين، ومحاسبة الجناة».

من جانبه، قال تحالف رصد إن «قصف ميليشيات الحوثي محطة وقود في حي الشبواني أمس بصاروخ باليستي يأتي ضمن حملتها العسكرية لاجتياح مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين».

وبدورها أدانت منظمة «رايتس رادار» مقتل أكثر من 16 مدنيا بينهم طفلة جراء استهداف جماعة الحوثي لحي سكني شمال مدينة مأرب شمال شرق اليمن، ودعت «المجتمع الدولي لإدانة استهداف جماعة الحوثي للمدنيين وتحمل المسؤولية تجاه الضحايا الذين ترتفع أعدادهم جراء التراخي الأممي تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة».

وتسبب هجوم حوثي مزدوج بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة بمقتل 17 مدنيا بينهم طفلة وطفل وإحراق 9 سيارات إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

ومنذ مطلع العام الحالي كثفت جماعة الحوثي من هجماتها الصاروخية على مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

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