ترمب يطالب الصين بـ10 تريليونات دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الصين بدفع تعويضات للولايات المتحدة جراء الأضرار الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد

وقالت صحيفة (هيل) «إن الرئيس الأمريكي السابق، أكد في خطاب أمام مؤتمر للحزب الجمهوري، عقد بولاية نورث كارولينا إن على بكين أن تدفع تعويضات بقيمة 10 تريليونات دولار، مشدد على أن الدول المدينة للصين يجب أن تتوقف عن دفع الأموال.

وأوضح أن تلك الأموال يمكن أن تتحول إلى دفعة على الحساب من تلك التعويضات، ولفت إلى ضرورة أن تفرض بلاده رسوما جمركية بنسبة 100 % على جميع البضائع والسلع القادمة من الصين، قائلا «على الحزب الشيوعي وعلى الصين أن يدفعا لنا، ويجب أن يفعلا ذلك».