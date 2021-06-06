اشتباكات مسلحة داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن رقعة الاشتباكات التي شهدها المخيم منذ فجر أمس توسعت صباحا، حيث استعملت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (آر بي جي)، مشيرة إلى أن حركة فتح والفصائل الفلسطينية تعمل على محاصرة الإشكال ومحاولة وقف الاشتباكات. وذكر موقع «النشرة» اللبناني أن الاشتباكات جرت في حي الصفوري والأحياء القريبة منه داخل المخيم، موضحا أنه استعملت خلالها الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقنابل يدوية مما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.
ونقل الموقع عن مصادر فلسطينية داخل المخيم قولها إن الاشتباكات اندلعت على خلفية مداهمة حركة فتح لمنزل فلسطيني مطلوب بقضايا تتعلق بتجارة المخدرات.
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