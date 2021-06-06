شكرا لقرائتكم خبر اشتباكات مسلحة داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل شخص وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت أمس بمخيم الرشيدية قرب مدينة صور جنوب لبنان، وفقا لما ذكرت مصادر إعلامية محلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن رقعة الاشتباكات التي شهدها المخيم منذ فجر أمس توسعت صباحا، حيث استعملت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (آر بي جي)، مشيرة إلى أن حركة فتح والفصائل الفلسطينية تعمل على محاصرة الإشكال ومحاولة وقف الاشتباكات. وذكر موقع «النشرة» اللبناني أن الاشتباكات جرت في حي الصفوري والأحياء القريبة منه داخل المخيم، موضحا أنه استعملت خلالها الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقنابل يدوية مما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

ونقل الموقع عن مصادر فلسطينية داخل المخيم قولها إن الاشتباكات اندلعت على خلفية مداهمة حركة فتح لمنزل فلسطيني مطلوب بقضايا تتعلق بتجارة المخدرات.