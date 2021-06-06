طهران تطالب بتحويل أموالها المجمدة للأمم المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن يتسبب قرار حرمان إيران من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تأخرها في تسديد متأخرات مالية، في التأثير سلبا على المساعي الدبلوماسية لإعادة إحياء المفاوضات المتعلقة بالملف النووي بين إيران والقوى الكبرى.

ودعت طهران أمس في تحويل أموالها المجمدة لدى كوريا الجنوبية لدفع متأخراتها للأمم المتحدة التي تصل إلى 16.2 مليون دولار، وقال ظريف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن بلاده «ترفض» تعليق تصويتها، و»القرار معيب بالأساس، وغير مقبول البتة وغير مبرر، لأن عجز إيران عن الإيفاء

بمستحقاتها المالية إلى الأمم المتحدة هو نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية».

وأضاف أن العجز عن الدفع «خارج تماما عن إرادة» إيران التي ترغب في تسديد ديونها، وحث إدارة الأمم المتحدة على «البقاء مخلصين إلى غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والامتناع عن أي قرار يطعن بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول ويعيق النهج التعددي».

وأخيرا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تطبيق المادة 19 من ميثاق المنظمة الدولية الذي ينص على تعليق حق التصويت لكل دولة توازي متأخراتها أو تزيد عن قيمة المساهمات المترتبة عليها في العامين الماضيين، حيث وصلت متأخرات طهران إلى 16.2 مليون دولار في فبراير الماضي.