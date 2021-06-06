شكرا لقرائتكم خبر حملة كندية لتسمية الحرس الثوري «كيان إرهابي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق نشطاء حقوق الإنسان في كندا حملة لتسمية الحرس الثوري الإيراني من قبل الحكومة والبرلمان الكندي على أنه (كيان إرهابي).

ونقلت (العربية نت) عن مركز (مهر) لحقوق الإنسان أنه أطلق حملة لإقناع البرلمان الكندي والحكومة بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية من خلال وضع لوحات إعلانية عليها صور بويا بختياري، الذي قتل في 16 نوفمبر 2019، أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في إيران عقب رفع سعر البنزين، وشكيبا فقهاتي وابنها راستين مقدم في شارع يونغ في تورنتو، أحد أكثر الشوارع الرئيسة ازدحاما، إحياء لذكرى بختياري و1500 متظاهر قتلوا خلال احتجاجات نوفمبر 2019.

كما وضع نصبا تذكاريا لجميع ركاب الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176 الذين قتلوا بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، صباح 8 يناير 2020.

وكتب المركز في تغريدة مصحوبة بمقاطع فيديو للوحات الإعلانات «بمساعدتكم استطاع مركز (مهر) لحقوق الإنسان وضع لوحتين إعلانيتين في منطقة مزدحمة في تورنتو، إحداها تخليدا لذكرى قتلى احتجاجات نوفمبر والأخرى لضحايا جريمة الحرس الثوري في هجوم

صاروخي متعمد على الرحلة الأوكرانية».

وأضاف «إن وضع اللوحات الإعلانية تزامن مع إطلاق حملة لوضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية الكندية. وطلب من الكنديين إرسال خطاب إلى أعضاء البرلمان الكندي يطلب منهم إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.