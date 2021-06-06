شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الفرنسي ينظر طعونا حول أنشطة «لافارج» في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، يوم الثلاثاء، في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الأسمنت «لافارج» في سوريا حتى عام 2014، في وقت دانت دمشق دخول وفد هولندي، وآخر فرنسي إلى الأراضي السورية، ووصفته بأنه «انتهاك فاضح» للسيادة، كما دانت «إحداث تركيا أمانة للسجل المدني في إدلب».

فبعد نحو عام ونصف العام على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» عن شركة «لافارج»، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة «تمويل الإرهاب». وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.

وفي المقابل، تدافع جمعيات غير حكومية عن حقها في أن تكون طرفاً مدنياً في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في «لافارج» في سوريا ضد إسقاط تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» عن الشركة. وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو/ حزيران 2017 بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، والمنظمة غير الحكومية «شيربا»، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه في أن مجموعة «لافارج إس» دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا «لافارج سيمنت سيريا» نحو 13 مليون يورو لجماعات «إرهابية» بينها تنظيم «داعش»، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد. كما يشتبه في أن المجموعة باعت أسمنتاً لمصلحة «داعش»، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل إرهابية.

من جهة أخرى، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، إن دخول وفدين هولندي وفرنسي «بشكل غير شرعي بالتواطؤ مع ميليشيات «قسد»، يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداء سافراً على سيادة سوريا». وكان وفد هولندي دخل، أمس الأول السبت، الأراضي السورية بحماية أمنية قادماً من إقليم كردستان العراق، ووصل مدينة القامشلي بهدف تسلم امرأة و3 أطفال من ذوي عناصر تنظيم «داعش» كانوا محتجزين لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وقال المصدر إن دمشق تدين «قيام تركيا بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في مناطق سيطرة الإرهابيين بإدلب، وسحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية». ووصف المصدر ذلك بأنه «يمثل ذروة سياسة التتريك» التي تنتهجها أنقرة.

(وكالات)