شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: نبذل جهودًا كبيرة لترسيخ الأخوّة الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكد شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، حرص علماء الإسلام على القيام بدورهم الهام في خدمة التسامح والتعايش بين الناس جميعاً، وخاصة أتباع الأديان السماوية، لأنهم أشقاء في الإنسانية.

وأوضح الطيب، خلال استقباله، الأحد، وفداً برئاسة جوسيا فيرون، الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، يرافقه منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، وسامي فوزي، الرئيس الجديد لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، أن الأزهر يتعامل مع هذا الملف بالصبر والحكمة والمثابرة ويبذل جهوداً كبيرة في هذا المضمار سعيًا لدعم السلام العالمي وترسيخ الأخوّة الإنسانية.

وثمّن الطيب تعاون الكنائس مع الأزهر في ملف الحوار والتسامح الذي يجب أن يجمع بين كل محبي السلام في العالم لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية.

وعبر وفد الأساقفة عن اعتزازهم بجهود شيخ الأزهر العالمية، في مجال الحوار والأخوّة الإنسانية بين أتباع الديانات والخطاب الأزهري المستنير، الذي يقوم على قبول الاختلاف والتنوع، مؤكداً أن لقاءات وكلمات الطيب شاهدة على قوة بيانه، وموقفه في مجال ترسيخ الأخوّة والاعتدال وقبول والآخر.