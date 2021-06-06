شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 74 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت «اقتصادية دبي» أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها قام في نهاية الأسبوع بمخالفة 74 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كوفيد-19»، والحد من انتشاره، ومن أهمها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، والالتزام بساعات العمل في المطاعم، سواء في محال الأسواق المفتوحة، أو المراكز التجارية، كما تم إغلاق نادٍ للياقة البدنية في منطقة أبوهيل، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، نظراً لعدم الالتزام بالتباعد بين الأجهزة الرياضية، إضافة إلى عدم التزام المدربين بارتداء الكمامات.

وأكدت «اقتصادية دبي» أن التزام المجتمع بالتدابير الوقائية، بما في ذلك مختلف مكونات القطاع الخاص، هو أساس جهود مكافحة الوباء، وأن التهاون في تطبيقها مخالفة صريحة للقانون، حيث لن يكون هناك تساهل مع المخالفين، وفقاً لأحكام القانون والأطر التنظيمية التي تم اعتمادها في هذا الشأن، لما للتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من انعكاسات سلبية على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي لحماية المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا، ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن لحين التخلص منه نهائياً.

وقد قام فريق التفتيش بمخالفة 57 مطعماً ومقهى وكافتيريا لتقديم الوجبات داخل المكان بعد الساعات المسموح بها، كما تمت مخالفة محال تمارس أنشطة تجارية متنوعة شملت: صالوناً رجالياً، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، وخياطة الملابس الرجالية، وتجارة التجزئة، ومكتباً إدارياً، ونادي لياقة بدنية رجالي، والسوبرماركت، حيث جاءت مخالفة تلك المحال على خلفية عدم التزامهم بارتداء الكمامات. وتواجدت المحال المُخالفة في الأسواق المفتوحة في مناطق: المرر وعيال ناصر والنهدة والقصيص وهور العنز والمرقبات والكرامة والممزر والبدع والسوق الكبير والمركز التجاري والجافلية والبرشاء والرقة والمدينة العالمية والحضيبة والضغاية وعود ميثاء والقوز وفي المراكز التجارية، وتم التنبيه على ثلاثة محال في المراكز التجارية لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.