شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شاب مواطن والبحث عن رفيقه مستمر بعد غرقهما بدبا الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة – محمد الوسيلة:

تمكنت فرق حرس السواحل والأجهزة الشرطية المختصة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة مساء أمس، من انقاذ شاب مواطن غرق في البحر، قبالة ميناء الصيادين في مدينة دبا الفجيرة، فيما لقي زميله حتفه.

وقال اللواء محمد غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، إن غرفة العمليات بالقيادة تلقت في الخامسة عصر الأحد بلاغاً يفيد بتعرض شابين لحادثة غرق في منطقة ميناء دبا الفجيرة، انتقلت على الفور فرق الشرطة والدفاع المدني ومجموعة حرس السواحل والإسعاف الوطني إلى موقع الواقعة.

وأضاف "تبين عبر التعامل مع واقعة الغرق، أن الشابين من مواطني الدولة حيث يبلغ الأول 18 عاماً والثاني 16 عاماً، بعد أن نزلا البحر بغرض السباحة، إلا أنهما تعرضا للغرق. وعلى الفور بدأت عمليات إنقاذهما من رجال حرس السواحل، حيث أنقذ الشاب المواطن الأول ونقله على الفور إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج، وهو في حالة مستقرة. بينما عثر على الآخر مفارقاًً الحياة".

وناشد اللواء الكعبي الجمهور بضرورة توخي الحيطة والحذر عند النزول للبحر لممارسة السباحة.