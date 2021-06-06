شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مهمة للمنتخبات العربية في تصفيات المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث منتخب سوريا عن ضمان صدارته، والتأهل إلى دور الثالث النهائي من تصفيات مونديال 2022؛ وذلك حين يلتقي غوام الاثنين في استاد الشارقة ضمن الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات المزدوجة.

وستكون سوريا مرشحة، للمحافظة على سجلها المثالي، وتحقيق فوزها السابع توالياً على حساب غوام الأخيرة التي خسرت لقاء الذهاب بين المنتخبين ( 4 - صفر).

وفوز سوريا سيضمن لها صدارة المجموعة، وتأهلها إلى الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022؛ وذلك بغض النظر عن نتيجة مباراتها الأخيرة مع الصين المقررة في 15 الشهر الحالي، بما أنها تتقدم حالياً على الأخيرة بفارق 8 نقاط؛ لكن مع مباراة أكثر من «التنين».

وسيلعب منتخب سوريا أمام غوام بتشكيلة يغيب عنها معظم الأساسيين؛ بغية إراحتهم لمباراة الصين، وهذا ما أكده المدرب التونسي للمنتخب نبيل معلول لوكالة "فرانس برس"، قائلاً: «المباراة ستكون صعبة أمام غوام من دون أدنى شك؛ لأنها جاءت بعد 72 ساعة من مباراتنا مع المالديف التي لعبناها في جو رطوبة عالية، وحر كثير... هدفنا مثل المباراة الأولى هو الفوز و3 نقاط التي ستجعلنا نطمئن نهائياً على المركز الأول».

وتابع: «بعدها، أمامنا أسبوع كامل ووقت كافٍ؛ كي نحضر لمباراة الصين، واسترجاع قوة اللاعبين. أمل أن يكونوا على استعداد كما يلزم لبقية المشوار».

ويغيب عن مباراة غوام الحارس إبراهيم عالمة، والظهير الأيسر مؤيد عجان؛ لتراكم البطاقات، وسيتجه معلول للعب بتشكيلة خليط من الأساسيين والبدلاء.

ويلتقي الاثنين منتخبا الصين والفلبين الثالثة بفارق ثلاث نقاط عن «التنين».

ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا والدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحل ثانية في المجموعات الثماني.

وفي المجموعة الثالثة، يخوض منتخبا البحرين وإيران مواجهة قوية مرتقبة على استاد البحرين الوطني بالرفاع، فيما يلعب العراق مع كمبوديا على استاد علي بن محمد في عراد.

ويتصدر المنتخب البحريني برصيد 12 نقطة من ست مباريات، يليه العراقي برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، فيما تحتل إيران المركز الثالث (9 نقاط) أمام هونج كونج (5 نقاط) وأخيراً كمبوديا (نقطة واحدة).

ويدخل المنتخبان البحريني والإيراني وهما يصممان على نيل النقاط الثلاث التي تقرب الفائز من خطف بطاقة التأهل لكأس آسيا والدور النهائي.

متسلحاً بعامل الأرض؛ يسعى منتخب البحرين إلى تكرار تفوقه على إيران بعدما فاز عليه ذهاباً 1- صفر في 2019 قبل جائحة "كورونا".

ويدخل المنتخب البحريني اللقاء بنشوة الفوز الكبير على كمبوديا بثمانية أهداف من دون رد، فيما يخوض نظيره الإيراني المواجهة بخلفية فوزه السهل على هونج كونج 3-1 في الجولة الماضية.

وفي المواجهة الأخرى، يأمل منتخب العراق تحقيق فوز منتظر على حساب كمبوديا، مع الأمل بتعثر البحرين أمام إيران؛ من أجل الانقضاض على الصدارة.

الأردن والمركز الثاني

وفي المجموعة الثانية التي يبدو فيها المركز الأول والتأهل إلى كأس آسيا والدور النهائي محسوماً لمصلحة أستراليا المتصدرة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيها قبل لقائها الاثنين مع تايوان الأخيرة (من دون نقاط)، يسعى منتخب الأردن إلى استغلال سقوط الكويت في الجولة السابقة أمام «سوكيروس» بثلاثية نظيفة، لينتزع منها المركز الثاني، شرط فوزه على نيبال في العاصمة الكويت التي تستضيف هذه المجموعة.

ويشغل منتخب الأردن المركز الثالث (10 نقاط من 5 مباريات) بفارق الأهداف خلف الكويت الثانية (10 من 6) والتي تستريح في هذه الجولة، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (6 من 6).

وسيكون الفوز وحده على نيبال الحل الوحيد لمنتخب الأردن، إذا أراد المضي قدماً نحو أن يكون أحد أفضل أربعة منتخبات وصيفة.

وشدد المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز على ضرورة التركيز على حصد النقاط الثلاث قبل التفكير في اللقاءين أمام الكويت ثم أستراليا؛ لضمان التأهل إلى الدور الحاسم.

وأضاف في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الأردني «أمامنا تسع نقاط؛ لحسم التأهل، والمشوار يبدأ من نيبال. ندرك أهمية لقاء الكويت؛ لكن علينا أولاً أن نحصد النقاط الكاملة في مواجهة الاثنين، قبل النظر إلى المباراة التالية».

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي المنتخبان الأوزبكي والسنغافوري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في وقت يستريح المنتخب السعودي المضيف في هذه الجولة.

ويتربع المنتخب السعودي على قمة المجموعة برصيد 14 نقطة، مقابل 9 لأوزبكستان و7 لفلسطين وسنغافورة مع أفضلية الأول بفارق الأهداف، و5 لليمن.

وفي المجموعة الخامسة، تحتاج قطر، المتأهلة أصلاً إلى مونديال 2022؛ بما أنها المضيفة، إلى نقطة التعادل حين تلتقي عُمان الثانية؛ كي تحسم تأهلها إلى كأس آسيا التي تحمل لقبها.

ويتصدر البلد المضيف بـ19 نقطة من سبع مباريات، مبتعداً بفارق سبع نقاط عن المنتخب العُماني صاحب المركز الثاني (12 نقطة من خمس مباريات) الضامن لمركزه الثاني بتقدمه بفارق 7 نقاط عن أفغانستان الثالثة.

وبنقاطه الـ12، يتصدر منتخب عُمان ترتيب أفضل الفرق الوصيفة في المجموعات الثماني، ويبدو مرشحاً بقوة للتأهل إلى كأس آسيا 2023 والدور الثالث الحاسم من التصفيات.

وفي ظل تصدر قطر أو ضمانها على أقل تقدير أن تكون بين أفضل منتخبات وصيفة، ستكون هناك بطاقة خامسة لأصحاب المركز الثاني إلى الدور الحاسم.

ويبحث المنتخب الأوزبكي في ظهوره الأول بعد فترة التوقف الطويلة، عن النقاط الثلاث لملاحقة المنتخب السعودي، أو على الأقل ضمان المركز الثاني بمجموع نقاط يسمح له بأن يكون بين أفضل أربعة منتخبات وصيفة.