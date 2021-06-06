شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يهيمن على جوائز الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيمن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على جوائز الموسم في «البريميرليج»؛ إذ حصد مدافعه روبن دياز جائزة أفضل لاعب في الموسم، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب شاب للإنجليزي فيل فودن (21 عاماً) وجائزة أفضل مدرب لجوارديولا.

وكان دياز بمثابة فرس الرهان بالنسبة لبيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، حيث شكل أهمية كبيرة في فوز فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بأدائه المميز على المستويين الدفاعي والهجومي.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما نال هاري كين، جائزة هداف المسابقة برصيد 23 هدفاً.

وكان كيفين دي بروين آخر من توج بجائزة أفضل لاعب في «البريميرليج» عن موسم 2019 2020.