شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد غير مألوف..طيور النورس تغطى جزيرة كويتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وثقت فيديوهات متداولة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة غريبة شهدتها جزيرة كبر الكويتية، بعدما ظهر سطحها مغطى ببيض طيور النورس التي تقطنها، مثيرة الإعجاب والدهشة في آن معاً.

وتظهر في الفيديو المتداول بكثرة، أسراب ضخمة من النوارس تحلق في سماء الجزيرة، فيما البيض يغطي الأرض بشكل كبير، في مشهد غير مألوف في تلك المنطقة.

واستوطنت طيور النورس جزيرة كبر الكويتية منذ فترة طويلة، مع غيرها من الطيور المهاجرة، إذ تعد الجزيرة مكاناً جيداً لتكاثرها، بسبب وفرة الأسماك فيها، كما أنها تضم بيئة فطرية نادرة.