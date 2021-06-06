شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية يطالب بإنشاء مطبات بمحور المحمودية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح للواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية لإنشاء مطبات تهدئة أو إشارة مرور للمشاة بمحور المحمودية الجديد حفاظا على أرواح المواطنين وذلك بناء على شكاوى من أهالى منطقة حجر النواتية.

وقال محمد إسماعيل أنه تقدم بالطلب بناءا على الشكاوى التى وردت إليه من الأهالى فى منطقة حجر النواتية بالرمل - بالإسكندرية بشأن كثرة الحوادث التى تكون على محور المحمودية أمام منطقه حجر النواتيه نتيجة بعد كبارى المشاة عن المنطقة.

وتابع: "وبناء عليه تقدم بالطلب وبعد التواصل مع الجهات المعنية تم عمل معاينة للمكان من الجهات المختصة وجارى إعداد دراسة لحل المشكلة وسيتم متابعة الإجراءات لتيسير حياة المواطن السكندرى".