شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تضع توصيات لدعم صندوق علاج ومكافحة الإدمان وتعظيم موارده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها مساء اليوم، مع ممثلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عدة توصيات لدعم فاعلية الصندوق فى أداء مهامه، منها توصية إلى وزير المالية بتخصيص جزء من حصيلة عقوبة غسيل الأموال والمتعلقة بالمخدرات لتؤول إلى الصندوق دعما للصندوق.

وأكد رئيس اللجنة، أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بضرورة مناقشة الموازنة الخاصة بالصندوق داخل لجنة التضامن الاجتماعي.

كما أوصت اللجنة ببحث الأصول غير المستغلة لتكون مراكز للصندوق لدعم انتشاره على مستوى الجمهورية، وذلك عقب توجيه رئيس لجنة التضامن الاجتماعى السؤال إلى مسئولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن أسباب عدم المطالبة برفع الميزانية لمى تقوم بمهامها .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، مساء اليوم الأحد، لمناقشة دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل المجلس، بما يحقق العائد المرجو منه.