شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تطلب تقارير القوائم المالية للشركة القابضة للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الشركة القابضة للأدوية، بموافاة اللجنة بتقارير القوائم المالية للشركة عن العاميين الماضيين، وتقرير مالى وفنى عن أداء الشركة وحجم الاستثمارات المتوقعة وخطته التطوير، فضلا عن محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية للشركة وحجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة القابضة والشركات التابعة لها وكذلك حجم الطاقات غير المستغلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السيد سليمان، لمتابعة موقف ووضع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، ووضع الشركة قبل وأثناء جائحة كورونا، وخططها المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام).

كما طلبت لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس بيانا بالأصناف التى يرغب مجلس إدارة الشركة القابضة التوسع فى إنتاجها وكذلك الأصناف التى لا يريد التوسع فى إنتاجها، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء الشركة، وتقرير مستقل عن آليات الشركة للتعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.