شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية أمام اقتصادية النواب: 20 مليار جنيه حجم نشاط 30 يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، عن حجم نشاط الشركة خلال السنة المالية 2019/2020، لافتا إلى أنه بلغ نحو 20 مليار جنيه ويمثل إجمالى نشاط الشركات الصناعية والتجارية التابعة للشركة القابضة للأدوية، مُشيرا إلى أن الشرك القابضة حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية وتحسنت نتائج اعمالها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السيد سليمان، لمتابعة موقف ووضع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ، ووضع الشركة قبل وأثناء جائحة كورونا، وخططها المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام).

وأوضح حجازى أن حجم أرباح الشركة القابضة للأدوية بلغ نحو 799 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2019/2020، وذلك مقابل نحو 383 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2018/2019.

كما لفت إلى أن حجم مبيعات الشركة بلغ نحو 4.5 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى مارس 2020، إلا أن هذا الرقم انخفض بقيمة 91 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالى 2020/2021، وذلك تأثرا بتبعات فيروس كورونا المستجد، ما تسبب بدوره فى تراجع قيمة أرباح الشركة القابضة بنحو 10 ملايين جنيه.