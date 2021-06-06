شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان لمجلس النواب: 33% من زيارات الرئيس السيسي الخارجية للدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن نحو ثلث زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية للدول الأفريقية، بنسبة تقدر بنحو 33%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس شريف الجبلى، لمناقشة رؤية واستراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات لدعم توجه مصر تجاه أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

واضاف رشوان، أن الهيئة تقوم تغطية جميع الزيارات الرئاسية قبل وأثناء وبعد الانتهاء منها، من خلال تقارير موسعة ذات طابع تحليلى، ويتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية داخل مصر، مشيرًا إلى أن برصد الجانب الأفريقى سنجد أن وسائل الإعلام المصرية كانت تعتمد فى تغطيتها على تقارير الهيئة وهو أمر مهم لاسيما ومحاولة الهيئة العمل على التغطية المدققة.

وتابع ضياء رشوان، أنه لم يحدث أى نوع من الملاحظات أو الشكاوى أو الاحتجاج بشأن التغطية الإعلامية المصرية، على غرار ما كان يحدث فى السابق من ملاحظات حول دقة ما ينشر.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى منذ رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، تم إطلاق موقع خاص بأفريقيا بـ9 لغات، ويٌجدد يوميا، مشيرًا إلى الإقبال جيدا جدا على الموقع الإلكترونى لكننا نطمح أن يكون إحدى البوابات التى تسمح بالتفاعل مع اشقائنا الأفارقة.

وطالب ضياء رشوان، بدعم اللجنة البرلمانية فى بند المكافأت، لاسيما وهناك قائمة مرتقبة من المرشحين للتعاقد معهم من أصحاب الخبرة فى تخصصات اللغات الأفريقية المختلفة.