شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية فى اجتماع اقتصادية النواب: 799 مليون جنيه أرباحا خلال 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، عن تحقيق الشركة فائض ربح قدره 799 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2019/2020، وذلك مقابل خسائر بلغت 500 مليون جنيه منذ 3 سنوات، كما بلغت نسبة العائد على الأموال المستثمرة نحو 25% بنسبة نمو 50% عن العام السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السيد سليمان، لمتابعة موقف ووضع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ، ووضع الشركة قبل وأثناء جائحة كورونا، وخططها المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام).

وأوضح الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن الشركات الصناعية التابعة للشركة القابضة حققت أرباح بلغت نحو 418 مليون جنيه فى 30 يونيو 2020، كما حققت الشركات التجارية أرباحا بلغت قيمتها نحو 380 مليون جنيه خلال العام المالى.