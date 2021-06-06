شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستعلامات لمجلس النواب: ثُلث مكاتب الهيئة الخارجية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أهمية وجود كيان دائم مًتخصص فى الشؤون الأفريقية، يضم كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس شريف الجبلى، لمناقشة رؤية واستراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات لدعم توجه مصر تجاه أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

وقال رشوان، أن الهيئة العامة للاستعلامات تمتلك حاليا نحو 9 مكاتب على مستوى العالم، ثلث هذه المكاتب فى أفريقيا، منهم مكتبان فى أفريقيا غير العربية، فضلا عن وجود إدارة عامة لإعلام أفريقيا داخل الهيئة ويتفرع عنها إدارات أكثر تخصصية، لافتا إلى الرغبة فى التوسع كهيئة لتمثيلها الخارجى بأفريقيا وأماكن أخرى بالدول ذات حساسية خاصة.

واشار رشوان إلى الانشطة العديدة التى ساهمت فيها الهيئة، لاسيما فى ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوجه نحو أفريقيا، ومن بينها إصدار سلسلة من كتب تربط مصر بأفريقيا بدأت بإصدار كتاب شامل عن "مصر فى أفريقيا"، منوها إلى إصدار 24 كتاب عن 24 دولة أفريقية، يحتوى كل منها قسمين أولهما تعريف بالدولة والثانى علاقات مصر بهذه الدول، وصدرت باللغات الحية واللغات الأفريقية.

واضاف رشوان، أنه تم توزيع هذه الكتب عبر مكاتبنا فى الخارج، وكذا وزارة الخارجية على السفارات الأفريقية، وكان لها وظيفة ذات طابع سياسى ودبلوماسى، حيث أكدت الاهتمام المصرى بالعمق الأفريقى، مشيرا إلى ردود الفعل الإيجابية والاستحسان التى لاقته هذه الكتب من الدبلوماسيين والمسئولين الافارقة.

وأشار ضياء رشوان، إلى إصدار الهيئة كتاب جيب بعنوان "مصر" يحتوى على قاعدة بيانات موجزة ومدققة عن ولفت مصر: الماضى... والحاضر... والمستقبل، وهو كتاب تعريفى بمصر تمت طباعته بعدد (14) لغة، وتم وضعه من قبل الخبراء بالهيئة، وتم توزيعه خلال كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، على جميع الوفود بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة، كما تم إرساله لوزارة الخارجية ومكاتبنا بالخارج.