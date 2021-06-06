شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تناقش إتاحة فرص عمل لأبناء أسيوط فى مشروع "التكسير الهيدروجينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام الدين عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير بشأن عدم إتاحة فرص العمل لأبناء محافظة أسيوط للعمل بمشروعى التكسير الهيدروجينى، ومجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالى الأوكتين، والاستعانة بعاملين من داخل القطاع البترولى ومن خارج المحافظة.

من جانبه قال النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنه الطاقة والبيئة بمجلس النواب: "90٪ من طلبات النواب سواء في التعيينات أو النقل بيتم رفضها، ويجب تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل".

بدوره، شدد النائب إبراهيم نظير مقدم طلب الإحاطة، علي سعى النواب لإيجاد حلول في توفير فرص عمل للشباب المحافظه، مضيفا: "نطلب نوع من الرحمه والإنسانية.. ونستجدى المسئولين لإيجاد حلول".

وتدخلت النائبة سحر رمضان وطالبت بحذف كلمة تستجدى من المضبطة موكدة أن النائب يطلب والحكومة عليها التنفيذ، فيما لفت نظير إلى أن هناك شباب حاصلين على مؤهلات وطلبوا يشتغلوا عمال وهذا لايرضي أحد.