مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: القضاء على كوفيد-19 عالميًا ليس هدفًا منطقيا الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مواجهة جائحة كوفيد-19، ديفيد نابارو إن القضاء على فيروس كورونا عالميا ليس هدفا منطقيا حاليا.

وأضاف نابارو - وفق ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - "سيكون على البشرية أن تتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس، ومنعه من الانتشار ثم الارتفاع والتسبب في تكوين بؤر ساخنة للمرض، وسيكون علينا أن نتمكن من القيام بذلك في المستقبل المنظور".

وتابع "كل مرة تحدث زيادة مفاجئة في حالات الإصابة بالفيروس، تخطر على بال المرء فكرة أنه ربما تكون هناك سلالة جديدة من الفيروس، هذا لن يكون مفاجئا"، موضحا سيكون هذا " النمط بالنسبة للمستقبل "، موضحا" هذا الفيروس لن يختفى في أي وقت قريب، وستظهر له سلالات ".