معبر رفح يستقبل جريحين و30 ألف جرعة لقاح كورونا لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

استقبلت السلطات المصرية، اليوم الأحد، عبر معبر رفح البري، جريحين فلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

نقل الإسعاف المصري المصابين إلى مستشفى العريش العام للعلاج، بينما عاد إلى قطاع غزة عبر المعبر الطفل المصاب الفلسطيني يزن احمد عقب انتهاء علاجه بمستشفي العريش العام.

كما عبرت معبر رفح البري اليوم 10 سيارات إسعاف معونة و30 ألف جرعة لقاح كورونا من جرعات الروسية سبوتنيك لايت مقدمة من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الفلسطينية إلى قطاع غزة.