لطلاب الثانوية.. التعليم: الإجابة في "البابل شيت" والتابلت إلزامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة الذين استلموا التابلت، يكون حل الامتحان إلكترونياً على التابلت وورقياً في البابل شيت.

وأكدت الوزارة، أن رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح يعتبر إلزاميًا حتى يطمئن الطالب على وجود إجاباته ولا يخشى أي مشكلة في الخوادم أو الكهرباء، وأيضًا رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو أكثر سيتم الرجوع إلى إجابة التابلت، للتأكد مما اختاره الطالب، مضيفة: "إذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلًا على الامتحان".