انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المعادي الجزئية اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بأحد المطاعم في شارع المعراج السفلي بمنطقة المعادي.

وصرحت مصادر أمنية لـ "الخليج 365"، أنه لا توجد أية إصابات بشرية أو حالات وفاة، وجار حصر الخسائر المادية الناجمة عن الحريق.

أشارت إلى أن رجال الحماية المدنية قاموا بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، للسيطرة على حريق مطعم المعادي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بأحد المطاعم، وعلى الفور انتقلت قوة الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء إنتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.

وتم فرض كردون أمني حول المطعم منعًا لامتداد النيران للمطاعم المجاورة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمحاولة إخماد النيران، وتبذل قوات الحماية المدنية جهودًا مضنية للسيطرة على الحريق.