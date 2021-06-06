فرنسا تحقق في مزاعم ضد محافظ مصرف لبنان المركزي بالاحتيال

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

تجري السلطات الفرنسية تحقيقا في مزاعم احتيال تتعلق بأصول مملوكة لمحافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا.

وسبق أن تم توجيه اتهامين إلى سلامة، الذي يمتلك عدة عقارات في فرنسا، وفقا للتقرير. وقالت الوكالة الفرنسية إن محاميي سلامة رفضوا في رسالة هذه المزاعم، ووصفوها بأنها "عمل سياسي".

وفي الوقت نفسه، تجرى تحقيقات أيضًا في سويسرا. وأكد مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خضوع سلامة للتحقيق بشبهة غسل أموال "ضخمة".

وأضاف المكتب أنه تمت مطالبة لبنان عبر "قنوات رسمية"، بتقديم مساعدة قانونية من جانب السلطات.

ويرأس سلامة مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993.

وخلال نحو ثلاثة عقود في منصبه، تمت الإشادة به لتحقيق الاستقرار في البلاد خلال صراعات بالشرق الأوسط وكذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

غير أنه تعرض مؤخرا لانتقادات بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان، والتي شهدت خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها منذ عام 2019.

وفي رسالة إلى لبنان من سويسرا نشرها موقع "درج" الإخباري اللبناني، قال محققون سويسريون إنهم يشتبهون في أن سلامة ساعد شقيقه رجا في اختلاس أموال منذ عام 2002 على الأقل.

ووفقا لتقارير فإن المبلغ مثار التحقيق يبلغ أكثر من 300 مليون دولار.