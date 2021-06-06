اختتام أعمال الدورة التدريبية المتخصصة لمستشاري هيئة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اختتمت اليوم الأحد، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، الدورة التدريبية المتخصصة لعدد ١٢٥ من السيدات والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.

وفي كلمته التي ألقاها، تقدم المستشار عصام المنشاوي بالشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، على ما بذلته من جهد في إطار تنظيم هذه الدورات، مشيدًا بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة بصفة عامة وفي الجهات والهيئات القضائية بصفة خاصة، بما ينعكس على قدرات الأعضاء لمواكبة كافة التطورات في مختلف المجالات، سيما وأن جميع الدفعات التي سبق لها التدريب أشادوا جميعًا بمستوى التدريب وما اكتسبوه من معلومات وخبرات في شتى المجالات، موضحًا أن الأكاديمية تعد حاليًا من أهم مراكز في التدريب في الوطن العربي.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رشا راغب عن تقديرها لما يوليه المستشار عصام المنشاوي، من الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لأعضاء النيابة الإدارية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، إذ أن الغرض من البرامج التدريبية هو مراعاة متطلبات العصر الحديث في كافة المجالات وليس على الجانب الفني فقط، وأن النيابة الإدارية كان لها السبق بين جميع الجهات الهيئات القضائية في عقد دورة أو أكثر من الدورات التدريبية داخل الأكاديمية.

جاءت تلك الدورة ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الإدارية، في إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب.