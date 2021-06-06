بلومبرج: إعطاء أكثر من 300 مليون جرعة لقاح في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ )

أعطت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 300 مليون جرعة تطعيم مضاد لفيروس كورونا المستجد للسكان حتى الآن لتتجاوز الهدف الذي وضعته لنفسها وهو 300 مليون جرعة، وذلك فى الوقت الذى تحوم فيه الشكوك من جديد حول الأوضاع فى بريطانيا بعدما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن تزايد الإصابات بالفيروس بين الأطفال .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة وكذلك الوفيات الناجمة عن المرض آخذة في الانخفاض بصورة كبيرة لتعود إلى المستويات التي فرضت الولايات المتحدة بعدها مباشرة القيود الصحية في مارس 2020.

وحول الأوضاع فى المملكة المتحدة ذكرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية أنه من الممكن أن تبدأ المملكة المتحدة في تطعيم الأطفال بدءا من شهر أغسطس على أقرب تقدير، فى الوقت الذى حذر فيه وزير الصحة مات هانكوك من أن الأطفال يشكلون "نسبة كبيرة" من أحدث حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرًا .

وكان هانكوك قد صرح بشكل منفصل بأنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان التخفيف المخطط للقيود في 21 يونيو في المملكة سيسير وفق ما هو مقرر.