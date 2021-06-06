وزيرا الخارجية السعودي والكويتي يعقدان جلسة مباحثات

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، عقد جلسة مباحثات رسمية، أكد فيها الجانبان أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرفاه.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤن السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.