انفجار معمل للصلب في إيران

توقيع عدد من الاتفاقيات ضمن مجلس التنسيق السعودي الكويتي رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 شوال 1442 هـ 25 شوال 1442 هـ

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